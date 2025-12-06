عمورة هدافا و ممررا حاسما ويغادر مواجهة يونيون برلين مصابا !

يواصل الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، ترك بصمته الواضحة في الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أن تألق في مواجهة اليوم السبت.

مع ناديه فولفسبورغ أمام يونيون برلين، برسم الجولة 13 من “البوندسليغا” الألمانية.

إذ سجّل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة قبل أن يغادر أرضية الميدان بسبب الإصابة، ما أثار قلق الجماهير الجزائرية والألمانية على حد سواء.

منذ صافرة البداية، أظهر عمورة جاهزيته الكاملة ورغبته في قيادة فريقه نحو الفوز. ففي الدقيقة العاشرة، استطاع استغلال سرعته وتحركاته الذكية بين خطوط الخصم ليقدّم تمريرة حاسمة ناحية باتريك فيمر، مكّنته من افتتاح باب التسجيل.

هذا العمل الهجومي المبكر لم يعكس فقط الحضور الذهني للاعب، بل أكد أيضًا قدرته على صناعة اللعب، إلى جانب مهارته التهديفية المعهودة.

وعلى وقع السيطرة الهجومية لفولفسبورغ، عاد عمورة في الدقيقة الثلاثين ليوقع هدفًا جديدًا يكرّس من خلاله حضوره القوي في “البوندسليغا”.

تمركزه المميز داخل منطقة العمليات وحُسن إنهائه للهجمة منحاه خامس أهدافه هذا الموسم في “البوندسليغا”، إضافة إلى تمريرتيه الحاسمتين، ما يجعله أحد أبرز لاعبي الدوري الألماني في النسخة الحالية.

رغم الأداء المبهر، لم تكتمل فرحة الدولي الجزائري، إذ اضطر إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 73 متأثرا بالإصابة، في لقطة أربكت حسابات الجهاز الفني لفولفسبورغ وأثارت تخوفات جماهير “الخضر”.

ولغاية كتابة هذه السطور، لم يصدر النادي الألماني أي توضيح بشأن طبيعة الإصابة أو مدة غيابه المحتملة، ما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة، خاصة وأن المنتخب الوطني يستعد لخوض غمار كأس إفريقيا المقبلة، حيث يُعد عمورة أحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة بيتكوفيتش.