عمورة هداف ويقود لوغانو لفوز عريض على حساب لوزان

قاد الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، أمس الأربعاء، ناديه لوغانو، لتحقيق فوز عريض في مواجهة لوزان، ضمن الجولة الأولى من الدوري السويسري.

وبدأ عمورة، هذه المباراة من على دكة البدلاء، قبل أن يسجل دخوله كبديل في الشوط الثاني من هذه المواجهة.

كما تمكن الدولي الجزائري، من ترك بصمته في هذه المباراة، من خلال تسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة الـ63.

وانتهت هذه المواجهة بفوز محمد الأمين عمورة، وناديه لوغانو، بثلاثية كاملة على حساب فريق لوزان.