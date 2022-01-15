عمورة.. هدفنا الفوز لاسعاد الجماهير الجزائرية

أبدى لاعب الخضر، محمد لامين عمورة، عزمهم على تحدي كل الظروف، لاسعاد الجماهير الجزائرية، في مباراة غينيا الاستوائية

وصرح عمورة، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “الحرارة هنا مختلقة مقارنة بأوروبا، لكن هذه الأجواء معروفة في افريقيا”.

كما أضاف: “نحن نعمل على تحضير مباراتنا المقبلة أمام غينيا الإستوائية، من أجل تحقيق الفوز، واسعاد الجمهور الجزائري”.

وجاءت هذه التصريحات من محمد الأمين عمروة، قبل انطلاق آخر حصة تدريبية للخضر، تحسبا لمباراة الغد أمام غينيا الإستوائية.