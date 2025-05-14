عمورة وحاج موسى في قائمة أغلى الصفقات الصاعدة في أوروبا

أدرج المرصد الدولي لكرة القدم (CIES) في تقريره الأخير، اليوم الأربعاء، الذي يحمل الرقم 504، اسم النجمين الجزائريين محمد عمورة، وأنيس حاج موسى، ضمن قائمة تضم 100 لاعب، تم استقدامهم خلال آخر فترتي انتقال (الصيفية والشتوية). ويتَوَقع أن يحقق هؤلاء اللاعبون أكبر نسب أرباح لأنديتهم الحالية.

واللافت في هذا التصنيف هو تألق اسمين جزائريين بارزين هما: محمد عمورة، وأنيس حاج موسى. اللذان صنّفهما المرصد ضمن اللاعبين القادرين على جلب “أكبر قيمة مضافة” لأنديتهم.

محمد عمورة.. صفقة رابحة من سانت جيلواز إلى فولفسبورغ

وجاء المهاجم الدولي الجزائري محمد عمورة، الذي انتقل مؤخرًا من يونيون سانت جيلواز البلجيكي إلى نادي فولفسبورغ الألماني، في القائمة بقيمة ربح محتملة تبلغ +16 مليون يورو.

وقدّم عمورة موسمًا استثنائيًا مع ناديه السابق في الدوري البلجيكي. إذ كان من بين أبرز الهدافين بفضل سرعته وحسه التهديفي العالي. ما جعله محط أنظار أندية أوروبية كبرى. لينتقل هذا الصيف إلى البوندسليغا بعقد ينتَظَر أن يثبت فيه ذاته في أحد أبرز الدوريات العالمية.

كما توقع المصدر المتخصص في الإحصائيات أن تبلغ قيمة عمورة السوقية حوالي 40 مليون أورو مستقبلا.

أنيس حاج موسى.. جوهرة فينورد الصاعدة

من جهته، تألق النجم الصاعد أنيس حاج موسى مع نادي فينورد روتردام الهولندي، الذي حقق المساهمة التهديفية رقم 13 في 41 مباراة مع فينورد هذا الموسم. بواقع 11 هدفا وتمريرتين حاسمتين ليُقدّر المرصد الدولي أن باستطاعته تحقيق أرباح لناديه قد تصل إلى +16.1 مليون يورو. وهي قيمة تعكس تطوره السريع وإمكانياته الفنية الكبيرة.

ويعَدُّ حاج موسى أحد الأسماء الجزائرية الواعدة، بفضل موهبته في المراوغة والاختراق، وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير، ما يجعل قيمته السوقية في تصاعد مستمر.