عمورة وشايبي احتياطيان في مواجهة فولسبورغ وآينتراخت

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، وفارس شايبي، احتياطيين في اللقاء الذي يجمع فريقيهما فولسبورغ وآينتراخت فراكفورت الألمانيين.

ويحل آينتراخت ظهر اليوم السبت، ضيفا على فولسبورغ، لحساب الجولة الـ 3 من “البوندسليغا” الألمانية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها عمورة، ضمن قائمة المباراة الخاصة بناديه فولسبورغ، الذي التحق به الصائفة الحالية قادما من سانت جيلواز البلجيكي، وذلك، بسبب تعرضه للإصابة في فترة التحضيرات.

بينما لعب شايبي، مع آينتراخت فرانكفورت، خلال الموسم الجديد في 3 لقاءات من بينها مباراة في الكأس، وسجل هدفا وحيدا.