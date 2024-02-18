عمورة وقادري في صدام مباشر

يحتضن ملعب “غولدن سبورين” التابع لنادي كورتري البلجيكي، عصر اليوم الأحد، قمة مثيرة بين ثنائي الخضر عبد القهار قادري ومحمد أمين عمورة.

ويحل عمورة رفقة سانت جيلواز، ضيفا على كورتري بقيادة قادري، برسم الجولة الـ 26 من الدوري البلجيكي.

وهي المباراة التي سيبدأها الثنائي الدولي الجزائري. من بدايتها حسبما أعلنته الصفحتين الرسميتين لكورتري وجيلواز، عبر منصة “إكس”.

ويلعب اللقاء بأهداف متباينة، بين عمورة، المتواجد في صدارة الترتيب بـ 59 نقطة. وقادري، الذي يقبع رفقة ناديه في ذيل الترتيب برصيد 18 نقطة، وعلى بعد 3 خطوات من منطقة النجاة.