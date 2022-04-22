عمورة يبلغ نهائي كأس سويسرا

تأهل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، رفقة ناديه أفسي لوغانو لنهائي كأس سويسرا بعد الفوز على لوسيرن في نصف النهائي.

وشارك لاعب المنتخب الوطني، عمورة، في اللقاء إحتياطيا بداية من الدقيقة الـ87 بعدما كان فريقه متفوقا في النتيجة1.0 قبل أن يعدل المنافس.

ولم يكن عمورة، معنيا بالخماسي الذي يسدد ضربات الجزاء، والتي سجل منها زملائه 4 وأهدروا واحدة، فيما ضيع المنافس مرتين.

وبهذا التأهل، سينشط عمورة نهائي كأس سويسسرا بتاريخ الـ15 من ماي القادم ضد سانت غالن.