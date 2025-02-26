عمورة يتألق رغم إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا

أقصي الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، من منافسة كأس ألمانيا، بعد خسارة فريقه فولفسبورغ، اليوم الأربعاء، أمام مضيفه لايبزيغ، بهدف دون ردّ، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للمنافسة.

واعتمد مدرب نادي فولفسبورغ، رالف هاسنهوتل، على الجناح الجزائري، محمد الأمين عمورة أساسياً، كعادته، ونال إشادة المتابعين للمباراة، إذ كان أفضل مهاجم من جانب فريقه.

وكان عمورة، وراء أخطر فرصة لنادي فولفسبورغ في المباراة، حين سدد كرة من داخل منطقة الجزاء برأسية محكمة، ارتطمت بالعارضة الأفقية للمرمى. في الدقيقة الـ48.

ونال اللاعب الأسبق لوفاق سطيف، علامة متوسطة بـ 6.9، من مؤشر الإحصائيات الرياضية (صوفاسكور).

وحجز نادي ​لايبزيغ​ بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي بفوزه الثمين على ​فولفسبورغ​ بواقع (1-0). ليكمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي إلى جانب كل من شتوتغارت، باير ليفركوزن وبيلفيلد.