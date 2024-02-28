عمورة يتألق ويقود سانت جيلواز للتأهل لنهائي كأس بلجيكا

قاد الدولي الجزائري محمد امين عمورة فريقه سانت جيلواز للتأهل لنهائي كأس بلجيكا، بعد الفوز أمام نادي كلوب بروج بملعب “جوزيف ماريان”.

وسجل عمورة الهدف الأول في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، قبل يضيف رفيقه في الفريق سايكس في الدقيقة 90 من عمر المباراة المثيرة.

وينتظر، عمورة ورفقائه الفائز من مباراة رويال انتوويرب وأوستند، التي ستلعب يوم غدا، لمواجهته في النهائي.

للإشارة، إنهزم إبن مدينة جيجل ورفقائه في لقاء الذهاب بثنائية مقابل واحد، و هي النتيجة التي كانت كافية للتأهل بشكل رسمي.