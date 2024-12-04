عمورة يتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بأقل مجهود

شارك المهاجم الدولي الجزائري، أمين عمورة، اليوم الأربعاء، أساسياَ رفقة فريقه فولفسبورع في مواجهة نادي هوفنهايم، لحساب ثمن نهائي كأس ألمانيا.

وحقق مهاجم المنتخب الوطني، عمورة، رفقة فريقه فولفسبوبورغ، تأهلا مستحقا لهذا الدور من المنافسة. بعد فوزه أمام هوفنهايم بثلاثية نظيفة.

وخاض عمورة هذه المواجهة أساسيا إلى حين استبداله في الدقيقة الـ74.

ولم يقدم اللاعب الأسبق لنادي وفاق سطيف أداءً يرقى إلى مستىوى التطلعات، عكس ما فعله في المواجهة السابقة أمام لايبزيغ الألماني، بتسجيله ثنائية في تلك المواجهة.

ونال عمورة أسوء تنقيط من جانب فريقه بعلامة 6.2 من 10 (حسب مؤر صوفاسكور المختص)، إذ لمس الكرة في 26 مناسبة فقط، ضيع منها 11 كرة، وقدم منها 11 تمريرة صحيحة.

ولم ينجح مهاجم الخضر في القيام بأيّ تسديدة على مرمى المنافس في هذه المواجهة.