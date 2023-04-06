عمورة يتأهل إلى نهائي كأس سويسرا

تمكن الدولي الجزائري محمد امين عمورة من قيادة فريقه لوغانو السويسري للتأهل إلى نهائي كأس سويسرا.

وشارك عورة بشكل احتياطي في المباراة وفي الدقيقة 75 من عمر المواجهة التي كانت صعبة جدا، و انتهت بضربات الترجيح.

ومنح مدرب لوغانو إحدى ضربات جزاء لمهاجم الخضر، أين سجّلها بطريقة جميلة، قي اللقاء الذي لعب أمام سريفيت جنيف.

ويتواجد ابن مدينة جيجل على بعد خطوة من كتابة التاريخ الشخصي في مشواره الرياضي الاحترافي، وذلك في حالة الفوز بالنهائي المرتقب.

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