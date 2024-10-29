عمورة يتجاوز بن سبعيني ويتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا

تمكن المهاجم الدولي الجزائري، ولاعب نادي فولفسبورغ، محمد أمين عمورة، من بلوغ الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا.

بعد الفوز أمام مواطنة ولاعب بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني.

في المواجهة التي جمعت الدوليان الجزائريان في الدور الثالث من منافسة الكأس.

وإنتهت المواجهة بهدف دون رد، لصالح رفقاء عمورة، في المواجهة التي امتدت إلى 120 دقيقة. بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني. من تسجيل مهاجم فولفسبورغ، والبديل مكان عمورة، ويند جوناس.

وخاض عمورة هذه المواجهة أساسيا ولغاية الدقيقة الـ80، وقدم مستوى متوسطا حيث نال علامة 6.7 حسب موقع سوفاسكور المختص.

فيما شارك رامي بن سبعين، في كامل أطوار المواجهة (120 دقيقة)، ونال علامة جيدة بتنقيط 7.9.