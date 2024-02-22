عمورة يتحدى شايبي في دوري المؤتمرات الأوروبية

سيكون الدوليان الجزائريان محمد أمين عمورة مهاجم نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، على موعد خاص، عند مواجهته مواطنه وزميله بالمنتخب الوطني، ومتوسط ميدان نادي فرانكفورت الألماني فارس شايبي.

وذلك برسم مواجهة إياب دور خروج المغلوب من منافسة دوري المؤتمرات الأوروبية.

والتي سيحتضنها ملعب “ملعب دويتش لانك” بألمانيا، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر، أن يشارك الدوليان الجزائريان عمورة وشايبي، كأساسيان في هذه المواجهة نظرا لأهميتها.

يجدر الإشارة، انتهى لقاء الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، وعرفت المواجهة مساهمات تهديفية جزائرية، بعد أن بصم شايبي على هدف وتمريرة حاسمة، كما قدم عمورة تمريرة هدف لصالح فريقه.