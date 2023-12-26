عمورة يترك بصمته مع جيلواز قبل التحاقه بـ “الخضر”

ساهم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الثلاثاء، في الهدف الأول الذي سجله فريق سانت جيلواز أمام نادي كلوب بروج.

وقدم عمورة تمريرة حاسمة في الدقيقة 27 من المباراة المثيرة التي تندرج ضمن الجولة 20 من البطولة البلجيكية بملعب “جان بلايدل”.

ويواصل عمورة تألقه الملفت للانتباه مع رائد ترتيب البطولة البلجيكية، وهذه المرة عن طريقة “أسيست” عالمي بعد كان يسجل الأهداف في وقت سابق.

و ترك عمورة بصمته قبل الالتحاق بالمنتخب الوطني اليوم أو غدا على أقصى تقدير، المتربص بالمركز التقني سيدي موسى قبل التنقل للمشاركة في كان كوت ديفوار.

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