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الرياضة

عمورة يتعرض إلى هزيمة قاسية في الدوري الألماني

بقلم عزيز طالبي
عمورة يتعرض إلى هزيمة قاسية في الدوري الألماني
عمورة
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تعرض الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الأحد، إلى خسارة قاسية رفقة ناديه فولسبورغ أمام مستضيفه أنيون برلين ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.

وانتهت المباراة بخسارة الجزائري و رفقائه بهدف دون مقابل، الذي أمضاه هولابارش في الدقيقة 63 من عمر اللقاء الذي جرى بملعب “ألتن فورستوري”.

وشارك عمورة في المباراة بشكل أساسي، حيث قدم ما عليه طيلة المباراة، أين حاول و اجتهد لكن فشل في منح فريقه على الأقل نقطة التعادل.

كما فشل مهاجم الخضر في قيادة فريقه الألماني للصعود في سلم الترتيب، ليبقى فريقه في المرتبة 10 برصيد 38 نقطة.

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