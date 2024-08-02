عمورة يتعرض لاصابة ويستبعد من تحضيرات فولسبورغ

قرر الطالقم الطبي لنادي فولسبوغ الألماني، استبعاد نجمه الجزائري محمد الامين عمورة، من التحضيرات الصيفية للفريق.

وكشفت إدارة نادي فولسبورغ، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تعرض عمورة لاصابة في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

كما اوضح ذات المصدر، بأن الفحوصات الاولوية، كشفت معانات الدولي الجزائري، من اصابة على مستوى الرباط الإنسي.

وقررت إدارة النادي، تطبيق قرار الطاقم الطبي، باستبعاد محمد أمين عمورة، من التدريبات، واخضاعه لفترة راحة، إلى إشعار لاحق.