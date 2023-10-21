عمورة يتفوق على هالاند وينافس مبابي

أشادت تقارير صحفية بلجيكية، بالسرعة الكبيرة التي يتميز بها مهاجم الخضر، محمد أمين عمورة، المتألق رفقة نادي سانت جيلواز، الذي التحق به الصائفة الماضية قادما من لوغانو السويسوي.

ووصف موقع “demorgen” البلجيكي، عمورة بـ “صاروخ الاتحاد”، مبرزا بأن الدولي الجزائري مثير للاعجاب، مع سرعة قصوى تتراوح ما بين 36.5 و37 كم/ ساعة.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن عمورة بفضل سرعته يتواجد في خانة الأعلى سرعة على الصعيد الأوروبي ويتفوق على النرويجي وهداف مانشستر سيتي الانجليزي إيرلينغ هالاند.

مضيفا بأن لاعب الخضر، يملك “قوة انفجارية” في الأمتار الأولى وسرعته الاستثنائية في سباقات السرعة ملفتة للنظر بشكل خاص. والأرقام تدعّم هذا التحليل.

وأضاف الموقع ذاته، بأنه وفقا لبيانا “Jupiler Pro League” فإن عمورة. يغطي أكبر عدد من الأمتار بكثافة عالية (> 20 كم / ساعة) في وقت لعبه.

كما أشار إلى أن السرعة القصوى للدولي الجزائري هذا الموسم تتراوح بين 36.5 كم/ساعة و37 كم/ساعة. وهذا ما يجعله متميزا في بلجيكا. لكنه يمتزج أيضا مع أعظم اللاعبين في المسابقات الأوروبية الكبرى في إحصائيات سرعة الدوري الألماني لموسم 2023-2024. التي يتصدرها الجناح الأيسر لبايرن ألفونسو ديفيز بحد أقصى 35.97 كم/ساعة – وهي سرعة أقل من عمورة.

بينما أكد المصدر ذاته، بأن الفرنسي كيليان مبابي. يعد أحد أسرع لاعبي كرة القدم، بعدما وصلت سرعته إلى 38 كم/ساعة أمام موناكو سنة 2019، وفي الموسم الماضي قاد الدوري الفرنسي بسرعة 37 كم/ساعة مع تيريم موفي.