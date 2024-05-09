عمورة يتوج بأول ألقابه مع يونيون سانت جيلواز

توج الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الخميس، ببطولة كأس بلجيكا، بعد الفوز في النهائي أمام المنافس رويال أنترويب.

وشارك عمورة في هذه المقابلة كأساسي وفي كامل أطوار هذه المواجهة التي إنتهت بهدف دون مقابل لصالح فريقه سانت جيلواز من توقيع زميله ماشيدا في الدقيقة 45+1.

ونال لاعب الخضر عمورة تنقيط متوسط في هذا اللقاء بـ6.5/10، بعد أن نال بطاقة صفراء في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

ولمس عمورة الكرة في 30 مناسبة، قدم منها 13 تمريرة صحيحة، وسدد تسديدة واحدة خارج الإطار، ومراوغة ناجحة، كما أدى عمورة أداوره الدفاعية ةتمكن من الفوز في أربع صراعات ثنائية.

يجدر الإشارة، حقق عمورة بتتويجه بكأس بلجيكا، أول لقب مع ناديه يونيون سانت جيلواز، كما يعد هذا التتويج الثاني في مسيرة اللاعب عمورة في مسيرته الإحترافية بأوروبا، بعد أن سبق له التتويج بكأس سويسرا مع ناديه السابق لوغانو البلجيكي، موسم 2021.2022.

كما يملك عمورة فرصة التتويج باللبطولة البلجيكية، حيث يحتل ناديه سانت جيلواز المركز الثاني في “البلاي أوف” المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر كلوب بروج صاحب 45 نقطة، وقبل 3 جولات من نهاية الموسم.