عمورة يحدث طوارئ في جيلواز ومدرب النادي يرد

أحدث لاعب الخضر، محمد أمين عمورة، حالة طوارئ في بلجيكا، على هامش مباراة ناديه سانت جيلواز، التي فاز بها بثنائية لهدف أمام سيركل بروج.

وشارك الدولي الجزائري، أساسيا في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 16 من الدوري البلجيكي. ونجح في تسجيل هدف لناديه عند الدقيقة الـ 27، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 73.

وغادر عمورة، أرضية الميدان في قمة الغضب. حيث ظهر وهو يصافح بديله دينيس إيكرت أينسا، بطريقة غير لائقة وتعكس عدم رضاه على قرار مدربه ألكسندر بليسن.

كما رصدت الكاميرات المتواجد في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس. عمورة، وهو يركل قارورة ماء، اعتراضا منه على قرار مدرب سانت جيلواز.

ومن جهته، تحدث مدرب جيلواز، ألكسندر بليسن في تصريح، نقله موقع “آخر ساعة” البلجيكي، عن قضية لاعب الخضر وقال: “عمورة ليس سعيدا، وأنا أتفهمه، لكنها ليست رياضة فردية”.

مضيفا: “لذلك أضطر في بعض الأحيان إلى اتخاذ قراراتK عندما أشعر أن لاعبي فريقي لا يواكبون المستوى البدني، سأتحدث معه لتوضيح الأمور”.