عمورة يحسم وجهته المستقبلية

أكدت تقارير إعلامية أوروبية، أن نجم المنتخب الوطني وهداف نادي سانت جيلواز، محمد أمين عمورة، يقترب من حسم وجهته المستقبلية.

ووفقا لما ذكره الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فإن إدارة نادي فولسبورغ الألماني، توصلت مع نظيرتها بنادي سانت جيلواز، للتعاقد مع لاعبها الدولي الجزائري، أمين عمورة.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب عمورة، سيجتاز الفحص الطبي للإنضمام إلى النادي الألماني، في الساعات القليلة القادمة، وسيوقع عقدا طويل الأمد مع ناديه الجديد.

وفي ذات السياق، كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن، عمورة، سينضم إلى نادي فولسبورغ الألماني، بصفقة تقدر 20 مليون أورو، وبعقد مدته 5 سنوات.