عمورة يختتم موسمه الاستثنائي بـ “أسيست”

قاد مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، اليوم السبت، ناديه فولسبورغ، لتحقيق فوز معنوي، أمام المضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

وبصم عمورة، على تمريرة الهدف الوحيد في اللقاء. عند الدقيقة الـ 50، لزميله لوكاس نميشا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 90 من المباراة.

وبهذا “الأسيست” عزز عمورة، أرقامه في موسمه الأول بألوان فولسبورغ. الذي أنهى المنافسة في المركز الـ 11، حيث وصل الدولي الجزائري، إلى المساهمة التهديفية رقم 19.

وشارك عمورة، مع ناديه الألماني، في 34 مباراة ما بين “البوندسليغا” وكأس ألمانيا. ونجح خلالها في تسجيل 10 أهداف مقابل تقديمه لـ 9 تمريرات حاسمة.

ليبصم بذلك، صاحب الـ 24 ربيعا، على ثاني أفضل حصيلة له في مسيرته الكروية، بعدما كان قد ساهم بـ 28 هدفا الموسم الماضي، بألوان سانت جيلواز البلجيكي، بواقع 21 هدفا و7 تمريرات حاسمة.