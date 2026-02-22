عمورة يرفع رصيده من المساهمات التهديفية مع فولسبورغ

رفع الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، رصيده من المساهمات التهديفية لهذا الموسم مع ناديه فولسبورغ الألماني.

وشارك عمورة، أمس السبت، في مباراة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني، والتي جمعت فريقه فولسبورغ، بالضيف نادي أوغسبورغ.

وتمكن الدولي الجزائري، من ترك بصمته في هذه المباراة، بتقديمه تمريرة حاسمة، جاء على اثرها الهدف الثاني لناديه فولسبورغ.

وفي الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، غادر عمورة أرضية الميدان، تاركا فريقه متقدما في النتيجة، بهدفين لهدف، قبل أن تنتهت المواجعة بهزيمة فولسبورغ بـ(3-2).

يذكر أن محمد أمين عمورة، يملك في رصيده لهذا الموسم 11 مساهمة تهديفية مع ناديه فولسبورغ، حيث سحل ثمانية أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.