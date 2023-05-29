عمورة يساهم بتمريرة حاسمة في فوز ناديه لوغانو أمام زيوريخ

ساهم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، اليوم الإثنين، في الفوز الذي حققه ناديه لوغانو، بثلاثية لهدفين على حساب مضيفهم زيوريخ.

وشارك عمورة أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه لوغانو، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق زيورخ، برسم الجولة الـ36 من الدوري السويسري.

كما برز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ41، أين منح تمريرة حاسمة جاء عل اثرها الهدف الثاني لفريقه.

وانتهت هذه المواجهة بفوز محمد الأمين عمورة، وناديه لوغانو، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين على حساب مضيفهم زيوريخ.