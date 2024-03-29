عمورة يساهم في رفع القيمة السوقية لناديه سانت جيلواز

ساهم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، في رفع القيمة السوقية لناديه سانت جيلواز، بفضل تألقه، وأرقامه المميزة مع الفريق هذا الموسم.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت”، العالمي، ارتفعت قيمة نادي سانت جيلواز البلجيكي، بنسبة 30%، لتبلغ 87.5 مليون أورو.

كما أوضح ذات المصدر، بان القيمة السوقية للنادي البلجيكي ارتفعت من 68.3 مليوم أورو، لتصل حاليا إلى 87.5 مليون أورو.

وأشار ذات المصدر، بأن التحسن سعود أساسا إلى تألق بعض اللاعبين على رأسهم الدولي الجزائري، الذي ارتفعت قيمته السوقية بـ6 ملايين أورو، لتعادل حاليا حوالي 16 مليون أورو.

يذكر أن محمد الأمين عمورة، يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية، وتسعى إدارة ناديه سانت جيلواز، استغلال توهج نجمهم الجزائري، لبيع عقده والاستفادة من مكاسب مالية مهمة.