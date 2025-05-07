عمورة يستعرض القميص الجديد لناديه فولسبورغ

استعرض الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، القميص الجديد لناديه فولسبورغ الألماني، والخاص بالموسم الكروي 2025-2026.

ونشرت إدارة نادي فولسبورغ، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة لعمورة، بالقميص الجديد للنادي.

ويأتي اختبار مسؤولي النادي الألماني، للدولي الجزائري، من أجل استعراض قميصهم الجديد، بالنظر للمكانة التي يحظى بها عمورة، في الفريق، ولدى أنصار فولسبورغ.

يذكر أن محمد أمين عمورة، يعد حاليا، أحد ركائز ناديه فولسبورغ الألماني، ومن أبرز نجومه الحاليين.