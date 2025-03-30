عمورة يسجل قفزة هائلة في قيمته التسويقية

بدأ الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، في حصد ثمار تألقه في الأسابيع القليلة الماضية سواء مع ناديه فولسبورغ الألماني، أو المنتخب الوطني.

وحسب موقع “ترانسفر ماركت” المختص في احصائيات اللاعبين، ارتفعت القيمة التسويقية لعمورة، بـ10 مليون أورو في ظرف أربعة أشهر.

كما أوضح ذات المصدر، بأن القيمة التسويقية للنجم الجزائري، خلال شهر ديسمبر كانت تقدر بـ22 مليون أورو، لترتفع في شهر مارس الجاري إلى 32 مليون أورو.

يذكر أن محمد أمين عمورة، شارك لحد الآن في 21 مباراة مع ناديه فولفسبورغ، سجل فيها 10 أهداف، ومنح 8 تمريرات حاسمة، فيما سجل خمسة أهداف في شهر مع المنتخب الوطني، ما يفسر ارتفاع قيمته التسويقية بشكل ملحوظ.