عمورة يسجل هدفه الثاني في مباراة جيلوزا أمام كلوب بروج

تمكن الدولي الجزائري محمد امين عمورة من تسجيل ثاني هدف لفريقه سانت جيلواز أمام كلوب بروج في قمة الدوري البلجيكي.

و سجل محمد امين عمورة ثاني هدف له، في مباراة اليوم الأحد، التي تجري بملعب “جوزيف ماريان” في الدقيقة 69 من المقابلة المثيرة التي تندرج ضمن الجولة 13 من البطولة البلجيكية.

و كان عمورة قد سجل هدفا خرافيا “مقصية رائعة” افتتح بها عداده التهديفي، في المباراة التي ستدخله إلى التاريخ حتما.

كما ستلعب دورا كبيرا جدا، في مستقبله مع كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيعيد حساباته و نظرته اتجاه اللاعب الذي وصفه سابقا بـ “الصغير”.

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