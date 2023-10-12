عمورة يسجّل الهدف الخامس له مع الخضر

افتتح مهاجم الخضر محمد امين عمورة باب التسجيل لـ “الخضر” في الدقيقة 12 في مباراة الكتيبة الوطنية امام الرأس الأخضر.

و سجّل عمورة الهدف الأول بطريقة جميلة بعد تمريرة حاسمة من القائد رياض محرز و خطأ فادح من طرف حارس المنافس.

و سجّل ابن مدينة جيجل الهدف الخامس له مع كتيبة الناخب الوطني و هو الذي يتواجد في مرحلة حساسة وإيجابية في مشواره الكروي، خاصة بعد انتقاله إلى فريق جيلواز البلجيكي.

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