عمورة يسجّل هدفًا عالميًا بالعقب

تألّق الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، اليوم السبت، رغم هزيمة فريقه فولفسبورغ أمام ماينز بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة 19 من الدوري الألماني (البوندسليغا).

ووقّع عمورة على هدف جميل للغاية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وحوّلها بلمسة فنية رائعة بالعقب إلى الشباك، هدف أكد الحضور القوي للمهاجم الجزائري منذ الدقائق الأولى وأشعل أجواء المباراة مبكرًا.

ورغم البداية المثالية، لم يتمكن فولفسبورغ من الحفاظ على تقدمه، حيث عاد ماينز بقوة في بقية أطوار اللقاء، لينجح في قلب الطاولة وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الهدف، رفع عمورة رصيده إلى سبعة أهداف في 17 مباراة خاضها هذا الموسم في البوندسليغا، مواصلًا تقديم مستويات محترمة تؤكد تطوره وثباته مع فريقه، رغم تذبذب نتائج فولفسبورغ.