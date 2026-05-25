عمورة يسقط للدرجة الثانية الألمانية رفقة فولفسبورغ !

انقاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الاثنين، إلى هزيمة مؤلمة مع فريقه فولسفبورغ أمام نادي بادربورن، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ، في مواجهة احتضنها ملعب ديليكس أرينا بمدينة بادربورن. لحساب إياب دورة “البلاي أوف” الخاصة بالبقاء في الدوري الألماني.

وشارك مهاجم “الخضر” بديلاً بداية من الدقيقة 106، عندما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين بهدف لمثله، ونال تنقيطًا متوسطًا قدره 6.5. غير أنه لم يتمكن من قيادة فريقه لتفادي السقوط أو العودة بنتيجة إيجابية. خاصة بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، ما صعّب من مهمة فريقه في حسابات البقاء.

وسجل المهاجم، دجينان بييتشينوفيتش، هدف التقدم لصالح فولفسبورغ في الدقيقة الثالثة، بعدها عادل أصحاب الأرض في الدقيقة 38 عن طريق المهاجم بيلبيجا.

وفي الدقيقة 100 من الشوط الإضافي، قضى متوسط الميدان، كوردا لورين، على أحلام فولفسبورغ، وسجل الهدف الثاني لصالح فريقه. ليسقط نادي فولفسبورغ إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ سنة 1997، فيما عاد نادي بادربون، إلى دوري الأضواء، بعد غياب دام سبع سنوات.

ومن المنتظر أن يلتحق عمورة خلال الساعات المقبلة بتربص المنتخب الوطني الجزائري استعدادًا لكأس العالم 2026. في وقت تشير فيه المعطيات إلى اقترابه بنسبة كبيرة من تغيير الأجواء خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، بعدما دخل ضمن اهتمامات عدة أندية أوروبية.