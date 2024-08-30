عمورة يشارك في استعراض القميص الجديد لناديه فولسبورغ

شارك الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، في استعرا قميص ناديه فولسبورغ الألماني، الخاص بالموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة نادي فولسبورغ، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صورة لعمورة، زملائه خلال استعراضهم القميص الجديد.

كما أوضح مسؤولي النادي الألماني، بأن هذا القميص، هو البدلة الثالثة للفريق، خلال المسوم الكروي الجاري.

يذكر أن محمد أمين عمورة، يغيب حاليا، عن التدريبات الجماعية لناديه فولسبورغ، أين يواصل الخضوع لفترة علاج، للتعافي من الاصابة التي يعاني منها.