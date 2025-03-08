عمورة يصل لعاشر أهدافه هذا الموسم في “البوندسليغا”

بصم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، اليوم السبت، على عاشر أهدافه هذا الموسم رفقة فريقه فولفسبورغ، في الدوري الألماني “البوندسليغا”.

بعد أن سجل الهداف الجزائري، هدفا في مواجهة فولفسبورغ و سانت باولي، في إطار الجولة الـ25 من “البوندسليغا”. محولا ضربة جزاء لهدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة السبعين من الشوط الثاني. بعد أن كان فريقه متأخرا في النتيجة.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة بين الفريقين. خاضها لاعب الخضر، عمورة، في كامل أطوارها.

وبهذا الهدف، يكون أمين عمورة، قد وصل للمساهمة التهديفية رقم 18 في “البوندسليغا” هذا الموسم، حيث سجل اللاعب 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة من أصل 23 مباراة في الدوري الألماني.