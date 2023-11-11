عمورة يضع بلماضي في ورطة قبل مواجهة الصومال وموزمبيق      

أعلن الطاقم الفني لفريق روايال سانت جلواز عن غياب الدولي الجزائري محمد أمين عمورة عن مباراة يوم غد التي تجمع فريقه بالضيف نادي كورتري في الدوري البلجيكي.

وستجري المباراة ضمن الجولة 14 من الدوري البلجيكي بملعب “جوزيف ماريان”.

وكشفت إدارة الفريق البلجيكي، عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” اليوم السبت، عن القائمة المعنية بالمباراة المرتقبة، التي عرفت عدم تواجد اسم ابن مدينة جيجل.

ويبدو أن عمورة أصيب في تدريبات نادي جيلواز بعد الجهد الكبير الذي بذله طيلة الأيام السابق وخاصة في مباريات الدوري الأوروبي.

كما وضع عمورة الناخب الوطني جمال بلماضي في ورطة حقيقية خاصة وأنه مقبل على تربص تحضيري لمواجهة الصومال و موزمبيق في تصفيات المونديال.

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