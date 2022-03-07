عمورة يعود للمنافسة رفقة لوغانو ويتعثر أمام بال

سجل الدولي الجزائري محمد عمورة، أمس الأحد، عودته للمنافسة، بمناسبة المواجهة التي جمعت ناديه لوغانو السويسري، بفريق بال.

وشارك عمورة، بديلا في هذه المباراة، حيث أقحمه مدربه في الدقيقة الـ71، أين كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدفين نظيفين.

كما تأتي عودة مهاجم الخضر، لأجواء المنافسة، بعد غيابه عن تشكيلة ناديه منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.

وسيكون محمد عمورة، على موعد مع مبارتين رفقة ناديه لوغانو السويسري، قبل موعد انطلاق تربص الخضر الخاص بمواجهتي الكاميرون.