عمورة يعود ويمنح بيتكوفيتش حلولا إضافية في مواجهة سويسرا

تلقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أخبارًا سارة قبل مواجهة المنتخب السويسري في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما عاد المهاجم محمد الأمين عمورة إلى التدريبات الجماعية.

وأصبح اللاعب جاهزًا وتحت تصرف الطاقم الفني، إذ شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للمنتخب الوطني. قبل مواجهة سويسرا المرتقبة فجر الجمعة.

وكان عمورة قد غاب عن مباراتي الأردن والنمسا في دور المجموعات. إثر تعرضه لإصابة عضلية، ما حرمه من المشاركة في المواجهتين خلال مشوار “الخضر” في المونديال.

وخضع مهاجم “الخضر” خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص. بإشراف الطاقمين الطبي والفني. قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وتعد عودة عمورة مكسبًا مهمًا للمنتخب الجزائري، بالنظر إلى السرعة والإضافة الهجومية التي يتمتع بها. ما يمنح بيتكوفيتش خيارات أكبر قبل المواجهة المرتقبة أمام سويسرا.