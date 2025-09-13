عمورة يغادر مباراة فولسبوغ وكولن مصابا

تعرّض مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، لإصابة أجبرته على مغادرة مباراة ناديه فولسبورغ، الجارية حاليا أمام الضيف كولن.

وكان عمورة، قد سجل هدف التعادل لناديه حينما كان متأخره بهدف من دون مقابل، عند الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 3 من “البوندسليغا”.

وبحلول الدقيقة الـ 70، غادر الدولي الجزائري، أرضية الميدان متأثرا بإصابة. ودخل مكانه زميله دزينان بيجسينوفيتش، وكان فولسبورغ متقدما بنتيجة 2-1. وانتهى في الأخير على وقع التعادل الايجابي بنتيجة 3-3.

وخلال الـ 70 دقيقة قدم عمورة، أداء مميزا، جعل موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات. يختاره ثاني أفضل لاعب في اللقاء بتقييم 7.9/10، بعد زميله أرنولد، صاحب الهدف وأسيست.