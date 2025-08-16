عمورة يغيب عن فوز فولفسبورغ الكبير ويقترب من الانتقال إلى بنفيكا

غاب محمد أمين عمورة عن قائمة فريقه فولفسبورغ في المباراة التي شهدت فوزًا مبهرًا للفريق الألماني في كأس ألمانيا، الذي اكتسح نادي “إس في هيملينجن” بتسعة أهداف نظيفة. وكان الفريق الألماني في حالة فنية رائعة، حيث سيطر على المباراة من البداية إلى النهاية، مُحققًا انتصارًا تاريخيًا.

في الوقت نفسه، تؤكد التقارير الصحفية أن عمورة قد منح موافقته النهائية للانتقال إلى بنفيكا البرتغالي، وهو ما يعزز فرضية رحيله عن فولفسبورغ. وتشير المصادر إلى أن اللاعب الجزائري يرغب في خوض تجربة جديدة في البرتغال بعيدًا عن الأجواء الألمانية، حيث يبدو أن انتقاله إلى بنفيكا بات قريبًا، لكن الاتفاق النهائي بين الناديين لم يُحسم بعد.

ويُذكر أن عمورة، الذي أبدع في بداية مشواره مع فولفسبورغ، قد أصبح قريبًا من فتح فصل جديد في مسيرته الرياضية، مع أمل في تقديم المزيد من الإبداع في الدوري البرتغالي. ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تطورات مهمة بشأن تفاصيل انتقاله.