عمورة يفتتح باب التسجيل في مباراة جيلوزا أمام شارل لوروا

افتتح الدولي الجزائري محمد أمين عمورة من تسجيل هدفا جميلا في المباراة القوية التي تجمع فريقه بنادي شارل لوروا في الدوري البلجيكي.

و سجل أمين عمورة هدفه الشخصي في الدقيقة 14 من عمر المواجهة التي تجري بين الغريمين ضمن الجولة 17 من البطولة البلجيكية.

ولم يخيب عمورة عشاقه و متتبعيه في نادي جيلوزا، الذين انتظرا تسجيله إحدى أهداف المباراة، ويبدو أن عمورة أوضح أمر هام، وهو جاهزيته الكبيرة لمنافسة كأس إفريقيا التي تنتظره رفقة الخضر في جانفي القادم.

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