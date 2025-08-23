عمورة يفتتح عداده التهديفي هذا الموسم مع فولفسبورغ

افتتح الدولي الجزائري محمد عمورة، اليوم السبت، موسمه الجديد مع نادي فولفسبورغ الألماني بأفضل طريقة ممكنة.

بعدما سجل هدفه الأول في الدوري الألماني خلال مواجهة الجولة الافتتاحية أمام هايدنهايم، في لقاء انتهى بفوز “الذئاب” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعاد المهاجم الجزائري، عمورة، للمشاركة الرسمية بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من التواجد كأساسي. حيث دخل كبديل في الدقيقة 64.

ورغم محدودية الدقائق، أثبت المهاجم الجزائري فاعليته الهجومية ونجح في ترك بصمته سريعًا.

ففي الدقيقة 87، تولّى عمورة تنفيذ ركلة جزاء بثقة كبيرة، وسددها بنجاح ليمنح فريقه الهدف الثالث ويؤمّن الانتصار في افتتاحية الموسم، مؤكداً جاهزيته الذهنية والبدنية للعودة بقوة هذا الموسم.

ب الهدف الذي سجله عمورة لا يحمل فقط قيمة رقمية في النتيجة، بل يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرته في التأقلم سريعًا مع أجواء “البوندسليغا”. وتأكيدًا على مكانته كأحد المهاجمين الذين يُنتظر منهم الكثير هذا الموسم سواء مع ناديه أو مع المنتخب الجزائري.

ومع تزايد المنافسة في الخط الأمامي لفولفسبورغ، ستكون عودة عمورة التدريجية إلى التشكيلة الأساسية مسألة وقت، خاصة إذا استمر في استغلال الفرص المحدودة على هذا النحو الفعّال.