عمورة يفوز رفقة فولفسبورغ بخماسية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ

شارك مهاجم المنتخب الوطني، محمد الأمين عمورة، اليوم الثلاثاء، في فوز فريقه فولفسبورغ أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، بخمسة أهداف مقابل هدف.

في إطار الجولة الـ17 من “البوندسليغا” الألمانية.

وخاض مهاجم الخضر، هذه المواجهة أساسيا، وفي كامل أطوارها، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام هوفنهايم.

ورغم أن محمد الأمين عمورة عجز عن الوصول لشباك المنافس، إلا أنه نال تنقيطاً جيداً في اللقاء بعلامة 7.2 (حسب موقع صوفاسكور).

للإشارة، يملك المهاجم عمورة، لحد الآن في “البوندسليغا” 12 مساهمة تهديفية، بتسجيله 6 أهداف وتقديمه 6 تمريرات حاسمة.