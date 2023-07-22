عمورة يقترب من الانضمام لوصيف بطل الدوري البلجيكي

كشفت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، عن اقتراب الدولي الجزائري ولاعب نادي لوغانو السويسري، محمد عمورة، من تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما كشفه الصُحفي الفرانكو الجزائري نبيل جليت، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن اللاعب عمورة مرشح للانضمام لنادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وصيف بطل الدوري الموسم المنقضي.

وأضاف المصدر، أن النادي البلجيكي قدم عرضا لنادي لوغانو بقيمة 3 ملايين أورو، بعقد مدته 3 سنوات، وبالإضافة لهذا يتواجد عمورة في مفكرة العديد من أندية “الليغ 1” الفرنسية.