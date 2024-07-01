عمورة يقترب من “البوندسليغا”

اقترب الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، من مغادرة ناديه سانت جيلواز البلجيكي، من أجل خوض تجربة جديدة، ستقوده إلى “البوندسليغا” الألمانية.

والتحق عمورة، الصائفة الماضية بالنادي البلجيكي، قادما من لوغانو السويسري، مقابل 4 ملايين أورو.

وفي أول مواسمه مع جيلواز، نجح مهاجم الخضر، في تسجيل 22 هدفا، وصنع 7 آخرين. ما جعله محل أطماع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إلى جانب ثنائي “البريميرليغ” الانجليزية، وست هام وتوتنهام.

غير أن موقع “walfoot” البلجيكي، أكد أمس الأحد، بأن عمورة، سيلعب الموسم الجديد، بنسبة كبيرة في نادي فولفسبورغ الألماني.

كما أوضح المصدر ذاته، نقلا عن الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، بأن الفريق الألماني، قدم عرضا لضم عمورة لـ 4 سنوات، بقيمة 15 مليون أورو.