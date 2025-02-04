عمورة يقود تشكيلة الشهر في “البوندسليغا”

سجل الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، اسمه ضمن تشكيلة الشهر الخاصة بالدوري الألماني للموسم الجاري 2024-2025.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والإحصائيات، اليوم الثلاثاء، التشكيلة المثالية لشهر جانفي المنصرم الخاصة بـ “البوندسليغا”، التي ضمت اسم الدولي الجزائري عمورة.

وتحصل مهاجم “الخضر” المتألق في الدوري الألماني، الذي التحق به الصيف الماضي من بوابة فولفسبورغ، على تقييم 7.7 من 10.

وبهذا التنقيط حلّ عمورة، في المركز الثالث لأفضل لاعبي الشهر في الدوري الألماني. خلف كل من الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانفكورت بـ 7.93، والإنجليزي هاري كين، بـ 7.82.

وخلال شهر جانفي الماضي، شارك لاعب “الخضر” في 4 لقاءات مع فولسبورغ، ضمن منافسات “البوندسليغا”، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف. بواقع هدف في مرمى هوفنهاينم وثنائية أمام العملاق بايرن ميونخ.

🇩🇪 Bundesliga Team of the Month pic.twitter.com/5zvnJZRW82 — WhoScored.com (@WhoScored) February 3, 2025

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