عمورة يقود جيلواز للتأهل في اليوروبالغ على حساب مواطنه شايبي

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه سانت جيلواز للتأهل إلى الدور القادم من اليوروباليغ على حساب مواطنه فارس شايبي وفريقه فرانكفورت.

وفاز عمورة على فارس شايبي بهدفين مقابل هدف، حيث كان وراء الهدف الأول عن طريق تقديمه أسيست.

كما قدم شايبي مباراة جيدة، و كان وراء التمريرة الحاسمة لفريقه في الهدف الوحيد الذي سجله النادي الألماني.

وشارك الثنائي الجزائري في المباراة بشكل أساسي، أين قدما ما عليهما و شرفا الكرة الجزائرية في المحفل الأوروبي.

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