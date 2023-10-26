عمورة يقود سانت جيلواز لفوز مثير في الدوري الأوروبي

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه سانت جيلواز البلجيكي لفوز مثير أمام فريق لاسك لينز البلجيكي.

وأنهى عمورة و رفاقه مباراة الجولة الثالثة من دوري المجموعات لمنافسة الدوري الأوروبي، بالفوز بـ 2-1 في اللقاء الذي جرى بملعب “سانت ماريان”.

كما ألغي الحكم الرئيسي للمباراة هدفا لمهاجم الخضر بداعي الخطأ، إلى جانب ذلك، تحصل ابن مدينة جيجل على مخالفة غير مباشرة في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة التي لعبها زميله و حوّلها مباشرة إلى هدف الفوز.

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