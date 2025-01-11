عمورة يقود فولفسبورغ لفوز جديد في “البوندسليغا” ويصل للمساهمة التهديفية رقم 12

تمكن مهاجم المنتخب الوطني، محمد أمين عمورة، اليوم السبت، من قيادة فريقه فولفسبورغ، من تحقيق فوز جديد في الدوري الألماني.

في مواجهة المنافس في الجولة الـ16 من “البوندسليغا” نادي هوفنهايم، بهدف دون رد.

وخاض محمد أمين عمورة، هذه المواجهة أساسيا ولغاية الدقيقة الـ63 من الشوط الثاني. وترك مكانه لزميله باتريك ويمر، بعد أن شعر بإصابة إستدعت لتغييره.

كما سجل مهاجم الخضر، الهدف الوحيد في هذه المواجهة، برأسية محكمة سكنت شباك المنافس، في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول. مكن فريق فولفسبورغ بالفوز بنقاط المواجهة، ليعزز رصيده عند النقطة الـ24 بالمركز التاسع.

كما بلغت مساهمات المهاجم، عمورة، التهديفية بهدفه في مرمى هوفنهايم، الرقم الـ12، حيث منذ إنطلاق البطولة الألمانية، سجل لاعب وفاق سطيف السابق، 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.