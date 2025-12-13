عمورة يقود فولفسبورغ للفوز أمام مونشنغلادباخ ويصل للهدف السادس في “البوندسليغا”

واصل الدولي الجزائري، أمين عمورة، عروضه القوية في الدوري الألماني، بعدما قاد ناديه فولفسبورغ للفوز في مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.

وبنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة الـ14 من منافسات “البوندسليغا”.

وسجل لاعب “الخضر” الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30، مؤكّدًا حضوره الهجومي اللافت وتحركاته الذكية داخل منطقة العمليات، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 83 بعد مجهود بدني كبير طيلة أطوار اللقاء.

وحظي عمورة بتنقيط 7.4 حسب الإحصائيات، ليُصنّف ضمن أفضل لاعبي المباراة، بفضل فعاليته الهجومية ومساهمته المباشرة في صناعة الخطورة على مرمى المنافس.

وبهذا الهدف، رفع أمين عمورة رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، إلى جانب تمريرتين حاسمتين، خلال 14 مباراة خاضها بقميص فولفسبورغ، أرقام تؤكد تطوره المستمر وتأقلمه السريع مع أجواء “البوندسليغا”.