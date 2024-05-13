عمورة يكتفي بالتعادل أمام كلوب بروج ويرهن حظوظ التتويج بـ”الدوبلي” في بلجيكا

إكتفى اللاعب الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، رفقة فريقه يونيون سانت جيلواز، بالتعادل الإيجابي أمام المنافس كلوب بروج هدفين في كل شبكة.

وشارك مهاجم الخضر عمورة، طيلة أطوار المواجهة، ولم يستطيع تقديم أي مسشاهمة تهديفية، حيث نال تنقيط 6.5 في المواجهة، وفشل في قيادة فريقه من لتحقيق فوز جديد، يمكنه من الصعود للمركز الثاني في بطولة “البلاي أوف” لتحديد بطل الدوري البلجيكي. بالمناصفة مع كلوب بروج.

ورفع سانت جيلواز رصيده للنقطة 43 نقطة، في المركز الثالث، في بطولة “البلاي أوف” لتحديد بطل الدوري البلجيكي، بفارق 3 نقاط عن المتصدر كلوب بروج والوصيف بفارق الأهداف أندرلخت.

وبهذا التعادل يكون اللاعب عمورة وفريقه قد رهنا فرصة التتويج بالدوبلي البطولة والكأس البلجيكيتين، بعد تبقي مواجهتين عن نهاية الموسم “البلاي أوف” أمام سيركل بروج و غينك.

يجدر الإشارة، توج عمورة مع فريقه سانت جيلواز، بكأس بلجيكا، الخميس الماضي، بعد الفوز في النهائي أمام المنافس رويال أنترويب.