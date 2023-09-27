عمورة يكشف أهدافه الشخصية في الموسم الجاري

كشف الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، هدفه الشخصي الذي يسعى لبلوغه في الموسم الجاري، مع ناديه سانت جيلواز.

ونقل موقع “ميديا فوت” تصريحات عمورة، للصحافة البلجيكية، أين قال: “أعمل بجهد كبير منذ التحاقي بسانت جيلواز”.

كما أضاف: “أطمح للمواصلة على هذا النسق طيلة الموسم، أنا هنا لمساعدة فريقي، وساقدم أفضل ما لدي لبلوغ أهدافنا”.

وأردف الدولي الجزائري: “فيما تعلق بطموحاتي الشخصية، أستهدف تسجيل 15 هدف في الموسم الجاري”.

وبخصوص سر السرعة التي يتمتع بها، كشف محمد الأمين عمورة: “أعمل كثيرًا على هذا الجانب، أركض كثيراً، إنه مجرد عمل، وليس هناك سر، أتمتع بهذه السرعة منذ الصغر”.