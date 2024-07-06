عمورة ينتقل إلى فولفسبورغ الألماني

إنضم اللاعب الدولي الجزائري، ونادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، إلى صفوف نادي فولفسبورغ الألماني.

ووفقا لما كشفه الصحفي الفرانكو جزائري بصحيفة “ليكيب”، نبيل جليت، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم السبت، فإن صفقة إنتقال اللاعب، أمين عمورة، من نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، إلى نادي فولفسبورغ الألماني، قد تمت بنجاح.